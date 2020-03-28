راغب علامة: جو الكورونا يليق بزوجتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن أجواء الحجر المنزلي الذي يقضيه برفقة زوجته جيهان علامة وأبنائهما.

راغب علامة، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “منا وجر”، والذي يقدمه الإعلامي اللبناني بيار رباط، والمذاع عبر فضائيةmtv اللبنانية: “زوجتي جيهان يليق بها جو كورونا، أصبحت أراها تدخل إلى المطبخ وتقوم بتجارب في بعض الأصناف، سعيد بهذا الجانب الذي ظهر منها، ولكن نشكر الله أنني لازلت على قيد الحياة ونجحت في كل ما قامت بإعداده”.

وأضاف راغب علامة: “مرحلة ما بعد كورونا، ستكون مختلفة بالنسبة له، سأخفف فيها السلامات والمسافات بيني وبين باقي الأشخاص الذين ألتقي بهم، لأننا لا نعرف قيمة الأشياء إلا بعد أن نفقدها”.

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راغب علامة، أعلن مؤخرًا تبرعه بـ25 مليون ليرة لبنانية لصالح الجهود الطبية المبذولة لمكافحة الفيروس، على أن يتم توجيه 15 مليون ليرة منهم لمستشفى بيروت الحكومي، و10 ملايين ليرة للصليب الأحمر اللبناني، كما دعا زملائه الفنانين للسير على نفس النهج والتبرع لمساعدة الجهود الطبية في حربها ضد هذا الفيروس القاتل.

راغب كان من أوائل النجوم الذين دعوا متابعيهم لعدم الاختلاط من خلال فيديوهات توعوية، وكان أطرفها فيديو ظهر فيه يصافح أحد أصدقائه عن طريق “الأقدام” مع تبادل القبلات في الهواء.

من ناحية أخرى، انتهى راغب علامة من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان «ارتاح» باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوتية هاني محروس، كما يعمل على اختيار باقي أغاني الألبوم المنتظر طرحه قريباً.

وكانت أغنية “كان غيرك أشطر”، أخر ما طرحه الفنان اللبناني، وهي أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات خالد ‏المريخي، ‏وألحان الموسيقار الدكتور طلال‎.