نجوم الفن ينعون جورج سيدهم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان الراحل جورج سيدهم، والذي رحل عن عالمنا مساء الجمعة 27 مارس، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

الفنان هاني رمزي، نعاه عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، قائلًا: “الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالى ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي”.

الفنانة دنيا سمير غانم، قالت في نعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “البقاء لله، ربنا يرحمك يا رب و يصبر د/ليندا الزوجة العظيمة المخلصة، نسألكم الدعاء”.

وقالت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “إن لله و إن إليه راجعون، ربنا يرحمه يا رب”.

أما الفنان أحمد السقا، فقال في نعيه عبر صفحته الشخصية بوقع “إنستجرام”: “أيقونة الكوميديا والانبساط جورج سيدهم الله يرحمك ويسامحك”.

ونشرالفنان أحمد أمين آخر مشهد من فيلم “لسنا ملائكة” للراحل عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليه قائلًا: “مع السلامة يا أستاذ جورج.. في آخر لقطة من فيلم (لسنا ملائكة) نعى جورج سيدهم وفاة صاحب عمره الضيف احمد بجد بعد ما توفى أثناء تصوير الفيلم.. كان لسه بيتعرض من يومين والمشهد أثر فيا جدا وكإنك بتودعنا أنت كمان.. البقاء لله”.

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وكتب الفنان إدوارد عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “الفنان العظيم جورج سيدهم ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك”.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، في بيان لها إن الفنان الراحل له الكثير من الأفضال التي يشهد بها أغلب نجوم الوسط الفني، وكان يتميز بشهامة وأصالة أولاد البلد، والأخلاق العالية، التي جعلته بحق فنان وإنسان لا يعوض.

ووجهت الفنانة إسعاد يونس شكر خاصة لزوجته ليندا مكرم، قائلة: “جورج سيدهم ذهب للقاء ربه، عساه يتهني بأحبابه في الجنة و يعوض عليه ربنا سنوات عذابه في الأرض، كل التقدير و الاحترام للزوجة النبيلة التي كانت سندا و عونًا و أما حنونا لجورج طوال فترة مرضه”.

وقال الفنان محمود البزاوي، عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “انتوا ماشين يا أونكل و مش هاترجعوا تاني؟ .. لا دي أخر مرة أصل عندنا شغل في حته بعيد أوي .. طب تعالوا تاني بعد ما تخلصوا شغل؟ .. هاتكون فاتت سنين و سنين و مش هايبقى فاضل من حد فينا غير اسمه.. من تصوير أخر مشهد في فيلم (لسنا ملائكة) .. الله يرحمك يا أستاذ جورج جورج سيدهم”.

وقالت الفنانة آيتن عامر، في نعيه عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “و رحل الكوميديان العظيم، يا رب يغفر لك و يرحمك”.

أما المخرج رامي إمام، فناعه في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلًا: “ببالغ الحزن والأسى انعي الفنان جورج سيدهم توفى عن عمر 82 عامًا”.