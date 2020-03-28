"القاهرة السينمائي" يطرح فيلم "رزق الله" عبر "فيسبوك" بسبب وباء "كورونا"

طرحت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجمعة، فيلم "رزق الله"، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء ذلك بعد دعوات مستمرة للبقاء في المنازل، مع تقديم كل الخدمات المتاحة للجمهور عبر المنصات المختلفة، لمحاربة فيروس كورونا.ويذكر أن الفيلم الذي مدته نحو 41 دقيقة، يتناول مسيرة الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني التاريخي للمهرجان، كما يتناول الفيلم توثيقا تاريخيا لحياة الناقد الراحل منذ طفولته حتى وفاته في 12 يوليو/ تموز 2019.

ويشار إلى أن رزق الله، تخرج في مدرسة الجزويت عام 1961، ثم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1966، وعمل محررا ثم رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.وتولى رئاسة قناة "النيل" الدولية من 1997 حتى عام 2002، كما شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي في مدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس جهاز السينما بالمدينة.

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