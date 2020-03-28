يسرا عن چورچ سيدهم: "من أهم صناع البسمة والبهجة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
نعت الفنانة القديرة يسرا، الفنان الكوميدي الراحل چورچ سيدهم، الذي رحل مساء أمس الجمعة، عن عالمنا عن عمر ناهز 82 عاما.
وكتبت يسرا، عبر حسابها على انستجرام: "البقاء لله في الفنان العظيم چورچ سيدهم، أحد أهم صناع البسمة والبهجة في السينما والمسرح المصري والعربي، كان إنسان جميل ومحترم.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أعلنت وفاة الفنان القدير بعد صراع مع المرض، عن 82 عامًا.
چورچ ترك عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية ومسرحية، بينها: "المتزوجون"، "موسيقى في الحي الشرقي"، "30 يوم في السجن"، "الشقة من حق الزوجة".
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