هند صبري: "الظروف أظهرت أن قوتنا في وحدتنا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قالت الفنانة هند صبري، إن الظروف التي نعيشها حاليا ضد وباء كورونا، أظهرت مدى ضعفنا وأن قوتنا في وحدتنا.
وكتبت هند، عبر حسابها على "انستجرام": "هذه الأسابيع والظروف الاستثنائية التي نعيشها غيرتنا للأبد، عالمنا تغير، أولوياتنا ظهرت وقيمنا تغيرت، تعلمنا أن نحترم ضعفنا وقلة حيلتنا أمام فيروس لا يُرى بالعين المجردة، اكتشفنا أن قوتنا في وحدتنا وأننا كلنا متصلون، إن شاء الله الجاي أحلى، غدا أحلى".
يذكر أن تصوير مسلسل"هجمة مرتدتة" لهند صبري وأحمد عز توقف منذ أيام خشية انتشار فيروس كورونا بين العاملين، من إنتاج شركة سينرجي، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.
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