خاص| بسبب الحظر.. كيف يقضي يوسف الشريف وإنجي علاء وقتهما بالمنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت السيناريست والاستايليست إنجي علاء، إن الله حباها بموهبة الكتابة، وهي النعمة التي تعينها على البقاء في المنزل لوقت أكبر، خاصة بالظروف التي نمر بها، والتزام جميع المواطنين بمنازلهم، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا الحمد لله ربنا مديني نعمة اني بشتغل مؤلفة وكاتبة، وبكتب سيناريو حاليا، والبقاء بالبيت مافيهوش مشكلة لإني مشغولة بالكتابة".

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وبسؤالها كيف يقضي زوجها الفنان يوسف الشريف وقته بالمنزل، أجابت إنجي "يلعب رياضة، وأصلا بقائه في المنزل لا يمثل مشكلة له، لأنه شخصي بيتوتي".

واختتمت "الأولاد عندهم الـ e learning، فكل يوم مدرسة من البيت عادي ومذاكرة وواجبات".

كانت إنجي انتهت من تصميم ملابس مسلسل "النهاية"، الذي يلعب بطولته يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، فكرة يوسف الشريف، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي.