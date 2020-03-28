أحمد خالد صالح لـ"الخليج 365": الإشادة بـ"في كل أسبوع يوم جمعة" فاقت توقعاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان الشاب أحمد خالد صالح، إنه كان يتوقع نجاح مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، خاصة مع ثقته الكاملة في مخرج العمل محمد شاكر خضير.

وأضاف "صالح"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه توقع نجاحه ولكن لم يكن يتوقع حجم الإشادة وردود أفعال الجمهور عن المسلسل بشكل عام ودوره بشكل خاص، موضحًا: "مكنتش متوقع حجم الاشادة وأنا شخصيًا انبهرت بالمسلسل بعد العرض".

وتابع: "لا أحب أن أرى كل مشهد بعد انتهاءه وأفضل أن آراه بعد العرض، وعندما شاهدت العمل كامل متكامل ابهرني جدًا، وكنت فخور بالمشاركة مع صناعه".

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وكشف نجل الفنان الكبير خالد صالح، إنه اعتاد على تسليم نفسه للمخرج بمجرد بدء أي عمل، وهو الأمر الذي أوصاه به الفنان محمود حميدة خلال تعاونهما في فيلم "العارف.. عودة يونس"، موضحًا: "مجرد ما ابتدينا شغل أنا ملك للمخرج، ومحمود حميدة قالي متجودش".

وعن كواليس قبوله بالدور في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، قال صالح، إنه وافق فور تلقيه مكالمة لمقابلة المخرج محمد شاكر خضير، وقبل أن يقرأ كلمة واحدة من السيناريو، مؤكدًا أن العمل معه ممتع ومثمر للغاية.

مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" مقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وبطولة كل من آسر ياسين، منة شلبي، سوسن بدر، خالد أنور، عارفة عبدالرسول، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدى الشامي، محمد حاتم، مي الغيطي، وشارك في السيناريو والحوار سمير عبدالناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.

وأحدث مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" للنجمة منة شلبي والنجم آسر ياسين، حالة من الجدل بعد انتهاء عرضه عبر منصة "شاهد" الإلكترونية بنظام "حلقة كل أسبوع"، وأشاد به النقاد والجمهور.