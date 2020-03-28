محمد حاتم: "أرشح ممالك النار لكل شخص زهقان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان محمد حاتم عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة لشخصية جمال الكاتب الذي جسد دوره في مسلسل "ممالك النار".

وكتب في تعليقه عليها "اتبسطت لما عرفت أن مسلسل (ممالك النار) هيتعرض من النهاردة على قناة CBC، لأني كان نفسي يتشاف بشكل أكبر من الجمهور المصري اللي هيشوف عمل درامي بيقدم جزء بسيط من تاريخه".

وأضاف حاتم "أتمنى أن يعجبهم دور جمال الكاتب الشخصية الخارجة من داخل المجتمع المصري في الوقت ده، (ممالك النار) ارشحه لكل شخص قاعد زهقان في الحظر".

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ومن المقرر عرض مسلسل "ممالك النار" بداية من اليوم 28 مارس على قناة CBC.

ويستمر محمد حاتم في تصوير دوره في مسلسل "سلطانة المعز" المنتظر عرضه في موسم رمضان، والذي يقوم فيه بدور سلام الشقيق الأصغر للفنانة غادة عبدالرازق.

يُذكر أن حاتم حصل مؤخراً على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في فيلم "لما بنتولد" في مسابقة السينما المصرية التي تنظمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.