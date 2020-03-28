بمناسبة يوم الكلب البلدي.. عمرو سلامة: "كيشو كان سبب لرزق وشغل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال المخرج عمرو سلامة، إن لديه كلب بلدي في مكتبه يطلق عليه اسم "كيشو"، كان بمثابة فتحة خير عليه وسبب لرزق وشغل.

وكتب عمرو، عبر حسابه على "انستجرام": "‏بمناسبة يوم الكلب البلدي، (كيشو) هو كلب بلدي، من أذكى وأجمل وأطيب ما يكون، عايش معانا في المكتب وكل المكتب بيحبه بالرغم من طاقته وحاجته الملحة للعب والدلع طول الوقت، وأكاد أجزم أنه كان فتحة خير علينا وسبب لرزق وشغل".

وتابع: "بما ان المكتب ما فيهوش شغل، هيروح النهاردة يعيش مع كلاب تانية في مكان مخصص لاستقبال الكلاب لحد ما الأزمة تعدي، ويرجع لنا، لأنه بقى واحد من اسرتنا".

واستكمل: "كيشو هيوحشني، ولو رجع بيا الزمن ١٠٠ مرة هاخده تاني، وخلاني اقدر جمال وحلاوة الكلاب البلدي".

وأضاف: "أخيرا نأكد للمرة المليون، الكلاب والحيوانات الأليفة مش بتنقل الفيروس، بكلام منظمة الصحة العالمية".

وكان عدد من الفنانين، أعلنوا مؤخرا دعمهم للحيوانات بأنها لا تنقل وباء كورونا، تزامنا مع قيام بعض الأشخاص بإلقاء حيواناتهم في الشارع.

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