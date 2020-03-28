كانت تسير بـ"مطوة قرن غزال".. أبرز تصريحات ديانا كرزون لـ"سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون ضيفة على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، على قناة ON E، وكان الفنان مصطفى فهمي يرافقها كضيف بالحلقة، وتحدثت عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية، كما وجهت عدة نصائح للسيدات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحاتها..

- قالت إن مصر هي أساس شهرة ونجاح أي فنان: "اللى بيدخل مصر بيدخل للشهرة من الباب الكبير، مصر بتعتبر روحي اللى بتنفسها.. ولها مكانة كبيرة وقيمة خاصة في قلبي".

- وتحدثت عن عادات الزاوج في الأردن، كاشفة أن الستات أثناء زواجهن غير مكلفات بشراء أي شيء من تجهيزات الفرح، الأمر الذى أذهل مصطفى فهمي وأمير كرارة حيث قال لها الأخير: "عندنا ماشية بالحب، شوية علي العريس وشوية على العروسة".

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- وقالت إنها تحب أن تعطي الثقة الكاملة للرجل في حياتها: "ممكن أبقى مع جوزي وأقوله إيه رأيك في البنت الحلوة دي، وده يعتبر ذكاء من جانب الست التي تشارك زوجها ولا تقوم بخنقه"، وما دفع فهمي لمطالبتها بتوجيه رسالة لزوجته عبر الكاميرا، فقالت: "دونت دو ذات ما تخنقي الزلمة، سيبيه يبص ويشوف ويسافر مع صحابه "سيبيه يفك ويبص عادي".

- كما تحدثت عن فترة طفولتها وشبابها مؤكدة أنها كانت تحمل سكين وهي صغيرة أشبه بالمطوة "قرن الغزال"؛ خوفًا من أن يقوم أحد بإيذاءها، وأضافت بأنها ذات مرة قامت بإخراجها أثناء معاكسة من شباب كٌثر أثناء ركوبهم سيارة.

- وغازلت ديانا الفنان مصطفى فهمي على الهواء، وطلبت من أمير كرارة الانتظار دقيقة لتريه كيف تعاكسه، واقتربت منه، قائلة: "أنا بحب الرجال اللي فيهم شعر شايب شوية كده، وبالذات لما يبقى كلاس"، ليمازحهما أمير كرارة بقوله: "في شوية شعر أبيض عندي هنا أهم".

برنامج "سهرانين" يُعرض كل يوم جمعة الساعة الحادية عشرة مساء، يقدمه أمير كرارة، واستضاف عددا كبيرا من أبرز نجوم ونجمات الوطن العربي، في سهرة خاصة تتطرق إلى حياتهم سواء الفنية أو الخاصة.