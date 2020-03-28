توم هانكس وزوجته يعودان بعد تعافيهما من فيروس كورونا إلى لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 04:38 مساءً - كان ومازال الممثل الهوليوودي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون وكلاهما في ال "63" من عمرهما، أول ثنائي فني يصابان بفيروس كورونا، وهما الآن أول ثنائي يتعافى منه ويعودا كما كانا إلى نشاطهما المعتاد ولو أقل من السابق.

وقد ذكرت وكالة "رويترز" ،أن الثنائي الهوليوودي توم هانكس وريتا ويلسون ،عاد إلى لوس أنجلوس ، الجمعة،بعد قضاء أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا،بعد أن أثبتت الفحوصات إصابتهما بفيروس كورونا.

وتم تصوير بطل فيلمي "فورست جامب" و"توي ستوري" وزوجته وهما يبتسمان لدى استقلالهما سيارة رينج روفر في المدينة ،وكان توم هانكس يقودها إلى منزله الخاص .

وقال موقع "تي.إم.زد"، المهتم بأخبار المشاهير، إن الصور التقطت بعد فترة وجيزة من هبوط الزوجين في مطار في لوس أنجلوس. وقال موقع "بيدج سيكس" التابع لصحيفة "نيويورك بوست"، والذي يهتم بأخبار المشاهير إن هانكس شوهد وهو يرقص بعد الهبوط من طائرة خاصة .

توم هانكس برفقة زوجته ريتا ويلسون يقود رينج روفر إلى منزله بلوس أنجلوس



وكان هانكس، الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين وأحد أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة، وزوجته ويلسون من أوائل المشاهير الكبار الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة حصدت أرواح 27 ألف شخص حول العالم .

وعولج هانكس وزوجته في مستشفى بأستراليا وعزلا نفسيهما لفترة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى .

وكان هانكس في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي عندما أعلن في 11 مارس أنه وزوجته أُصيبا بفيروس كورونا. وتم وقف التصوير في الفيلم منذ ذلك الحين كما توقف تصوير مئات من الأفلام الأخرى والبرامج التلفزيونية حتى إشعار آخر.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"