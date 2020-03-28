جيف بيزوس يثير الجدل ..يمتلك 114 مليارا ويطلب التبرع لموظفيه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 04:38 مساءً - يبدو أن الأثرياء أقل إيجابية من الفقراء في زمن الكورونا،وتبرعات الكثير منهم زهيدة لاتتناسب وقوة وحجم الحدث الصحي الكارثي العالمي ،وأظهرت الدول الصغرى والفقراء شجاعة أكبر في مواجهته،وأظهر الفقراء كرماً أكبر من الأثرياء لتضامنهم مع بعض،وتقاسمهم رغيف خبرهم المتواضع مع جيرانهم،فياترى ماهو موقف مالك أمازون من موظفيه التي رفعت أزمة كورونا مبيعاته وثروته؟

بحسب وسائل الاعلام الأمريكية والأخرى،أثار أغنى رجل في العالم موجة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن دعا الناس للتبرع من أجل حماية موظفيه ومساعدتهم على التصدي لمرض "كورونا" في الوقت الذي يواصل فيه هؤلاء الموظفون العمل وسط القلق المتزايد والمخاوف من انتشار الوباء، وهو القلق الذي دفع الكثير من الشركات إلى تعليق العمل لحماية موظفيها من خطر المرض.

وأطلق مؤسس شركة "أمازون" الأميركية العملاقة جيف بيزوس صندوقاً إغاثياً برأسمال 25 مليون دولار، ودعا عامة الناس إلى التبرع في هذا الصندوق الذي يهدف لمساعدة موظفي الشركة وعائلاتهم خاصة أولئك المسؤولين عن المهام الضرورية في عمليات التوصيل والتشغيل في شركة "أمازون" التي توزع السلع الاستهلاكية على ملايين الأشخاص حول العالم .

وساهمت شركة "أمازون" التي يملكها بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم حالياً، ساهمت بمبلغ 25 مليون دولار في الصندوق، لكنها دعت عامة الناس إلى التبرع فيه من أجل موظفيها، وهو ما أشعل موجة من الغضب والجدل على شبكات التواصل الاجتماعي" .

لكن جريدة "إندبندنت" البريطانية أكدت في تقرير لها اطلعت عليه "العربية نت" أن شركة "أمازون" بعثت رسائل نصية لزبائنها في الولايات المتحدة تحثهم فيها على التبرع للصندوق، وهو ما أشعل موجة الغضب ضد الشركة على الإنترنت .

وكتب أحد الغاضبين على "تويتر" قائلاً: "كيف تزيد قيمة شركتكم عن تريليون دولار ثم تطلبون من الناس التبرع لإعانة موظفيكم ومساعدتهم.. إذا كانت أمازون لا تستطيع أن تدفع لموظفيها فماذا عن الآخرين ؟".

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وتقول "إندبندنت" إن القيمة السوقية لشركة "أمازون" تزيد فعلاً عن تريليون دولار أميركي، أما مالك الشركة بيزوس فتبلغ ثروته 114 مليار دولار، وهي الثروة التي جعلت منه الرجل الأغنى في العالم. وخلال العام 2018 تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات مالية تزيد عن 11 مليار دولار فيما لم تدفع فلساً واحداً كضرائب للحكومة الفدرالية الأميركية .

وتقول "إندبندنت" إن التوقعات تشير الى أن "أمازون" تتجه لتحقيق إيرادات أعلى خلال العام الحالي وذلك بفضل انتشار وباء "كورونا" في العالم والذي دفع الكثير من المستهلكين الى الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت، كما أن أغلب الناس زادت طلباتهم على السلع الأساسية والضرورية بسبب رغبة الكثيرين بالتخزين تحسباً لتدهور أكبر بسبب الوباء .

وبحسب بعض وسائل الاعلام الأمريكية، يعمل أكثر من "100" ألف موظف في أمازون،وتؤكد الشركة إنها تؤمن الحماية اللازمة لكافة موظفيها غير القادرين على العمل عن بعد .

وتعرضت مدينة واشنطن الأمريكية والأستراتيجية للولايات المتحدة،وفيها المقر الرئيسي في "سياتل" لعملاق المبيعات الإلكتروني "أمازون" لضربة شديدة من "فيروس كورونا" حيث أبلغت قبل أيام عن وصولها إلى (83) حالة وفاة بالفيروس،وهناك حالات وفاة أخرى لم يتم الإبلاغ عنها،وهي أعلى نسبة وفيات في الولايات الأمريكية،تليها "نيويورك" و"كاليفورنيا".

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وقامت شركة أمازون بإغلاق مستودعها في كوينز ،بعد ثبوت إصابة المسؤول عنه بفيروس كورونا.

وللآن مازالت أسهم أمازون رغم الأزمة عالية،ومصدر ثقة للمستثمرين فيها.

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