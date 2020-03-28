ديانا كرزون تتصدر مؤشرات الأكثر بحثًا في جوجل مصر

تصدر على مؤشرات البحث موقع "جوجل" مصر، اليوم السبت، تريند بعنوان "ديانا كرزون"، وذلك بعد حلولها ضيفة على برنامج " سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، مساء أمس الجمعة، بصحبة الفنان مصطفي فهمي. أمس الجمعة، بصحبة الفنان مصطفي فهمي. وغازلت ديانا كروزن، مصطفى فهمي، أثناء اللقاء قائلة:"أنا بحب الرجالة اللى فيهم شعر شايب شوية كدة، وبالذات لما يبقى كلاس". شوية كدة، وبالذات لما يبقى كلاس". Advertisements وتابعت الفنانة الأردنية:" أن الستات فى الأردن أثناء زواجهن غير مكلفات بشراء أى شىء من تجهيزات الفرح"، ليعلق أمير كرارة على حديثها: "عندنا ماشية بالحب، شوية على العريس وشوية على العروسة".

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