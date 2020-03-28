المسرح العالمي يهدى دورته الى اسم الفنان جورج سيدهم

نعت إدارة مهرجان المسرح العالمي اون لاين، والذى تنظمة مؤسسة س للثقافة والابداع الفنان جورج سيدهم، الذى توفى امس اثناء بث فعاليات الدورة الاولى من المهرجان .
شفاهنا وكان مصدر الهام لاجيال كثيرة من الفنانين .
قال الناقد الفنى هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة، ورئيس المهرجان، ان الراحل من اهم فنانى الزمن الجميل الذى رسمة البسمة على
وأضاف : "ان المهرجان يهدى دورته الاولى الى روح الفقيد الذى وافته المنية فى اليوم العالمى للمسرح.. خاصة ان له اعمال مسرحية جليلية لا يمكن ان تنسى ".
يذكر ان مهرجان المسرح العالمى اون لاين هو اول مهرجان مسرحى على النت يتم تنظيمة على مستوى العالم ويستمر حتى يوم 312 مارس الحالى ويبث عروضة على صفحة مؤسسة س للثقافة والابداع يوميا فى تمام الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة مساء فى ضو الاحتفال باليوم العالمى للمسرح وكذلك تحديا لفيروس كورونا الذى تسبب فى توقف جميع الانشطة فى كل الدول .. المهرجان برعاية اتحاد المسرحيين الافارقة وiti.
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