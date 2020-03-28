يسرا تنعى جورج سيدهم بكلمات مؤثرة

عبرت الفنانة يسرا عن حزنها لرحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونعت جورج بكلمات مؤثرة قائلة:" البقاء لله في الفنان العظيم جورج سيدهم صاحب أهم صنّاع البسمة والبهجة في السينما والمسرح المصري والعربي، كان إنسان جميل ومحترم.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. إنا لله و إنا إليه راجعون." جورج سيدهم صاحب أهم صنّاع البسمة والبهجة في السينما والمسرح المصري والعربي، كان إنسان جميل ومحترم.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. إنا لله و إنا إليه راجعون." توفي جورج سيدهم، مساء أمس الجمعة، في إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، عن عمر يناهز الـ82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض ومعاناته لسنوات من الشلل بسبب تعرضه لجلطة في المخ.

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