فيديو.."سلطانة المعز" لـ غادة عبد الرازق في دراما رمضان 2020

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن عملها الدرامي في رمان 2020 بعنوان "سلطانة المعز"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".

تدور قصة المسلسل حول فتاة في حي شعبي، تدير

محال كبدة ورثتها عن والدها، ويسيطر الحب على حياتها ويغيرها، من بطولة الفنان حسن حسني، محمد لطفي، محمود الشرقاوي، طاهرة، دينا، محم حاتم، محمود عبد المغني، من تأليف:إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير.

يذكر ان غادة قد قدمت في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "حدوتة مرة" وحصل على نسبة مشاهدة عالية، وشاركها البطولة"محمد شاهين، مجدي كامل، أحمد صفوت ،سلمى أبو ضيف"، ومن تأليف:عمر عبد الحليم، إخراج:ياسيمن أحمد كامل.