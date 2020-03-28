الليلةً.. حمدى الوزير يكشف عن الوجه الاخر له مع الاعلاميه نور يوسف

تستضيف الإعلامية نور يوسف الفنان حمدى الوزير، مساء اليوم، السبت، ببرنامج ميجا ستار على شاشة قناة المحور.

ويكشف حمدى الوزير عن خوضه أنضمامه إلى المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وهذا حال الكثير من شباب بورسعيد فى ذاك الوقت.

ويتطرق الحوار حول كواليس ذهابه

إلى مكتب التجنيد بالشرقية لأداء الخدمة، وكان عمره حينها دون العشرين عاما، وكان قد حصل على تأجيل من الالتحاق بالجيش لأن أخيه كان مجندًا في صفوف القوات المسلحة.كما يتطرق اللقاء للحديث عن رايه في صناعة السينما والدرما وعن الفن فى الفتره الماضيه والحاليه والمطلوب الفترة المقبلة لحل ازمات صناعة السينما والدراما وكيف يري الأعمال التي يتم انتاجها حاليا .الجدير بالذكر أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف.