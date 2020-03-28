حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
أعرب المذيع خالد عليش عن رغبته في الخروج من المنزل بعد تطبيقه للقرارات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر
وكتب خالد في تدوينة عبر حسابه قائلًا : "حلمت امبارح انيبختار طقم من الدولاب و نازل اخرج".
الجدير بالذكر أنه كانت كشفت الفنانة ميما الشامي طليقة المذيع خالد عليش، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهر "فيسبوك" عن عدم نفقته عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد العزل المنزلي.. خالد عليش: حلمت بختار طقم ونازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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