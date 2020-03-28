فن ومشاهير

بعد العزل المنزلي.. خالد عليش: حلمت بختار طقم ونازل

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أعرب المذيع خالد عليش عن رغبته في الخروج من المنزل بعد تطبيقه للقرارات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار ، وذلك عبر

حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

 وكتب خالد في تدوينة عبر حسابه قائلًا : "حلمت امبارح اني

بختار طقم من الدولاب و نازل اخرج".
الجدير بالذكر أنه كانت كشفت الفنانة ميما الشامي طليقة المذيع خالد عليش، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهر "فيسبوك" عن عدم نفقته عليها.
 

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