بعد العزل المنزلي.. خالد عليش: حلمت بختار طقم ونازل



أعرب المذيع خالد عليش عن رغبته في الخروج من المنزل بعد تطبيقه للقرارات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر

حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتب خالد في تدوينة عبر حسابه قائلًا : "حلمت امبارح اني

بختار طقم من الدولاب و نازل اخرج".الجدير بالذكر أنه كانت كشفت الفنانة ميما الشامي طليقة المذيع خالد عليش، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهر "فيسبوك" عن عدم نفقته عليها.