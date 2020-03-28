فى أول أيام مهرجان المسرح العالمى يحقق نسبة مشاهدة جيدة



حققت امس عروض مهرجان المسرح العالمي أون لاين، والذى تنظمة مؤسسة س للثقافة والابداع نسبة مشاهدة جيدة فى اول ايام بثه على الإنترنت، والذى يستمر حتى يوم 31 مارس الحالى .

قال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، ورئيس المهرجان : " ان المسرحيين احتفلوا امس ببث عروض المهرجان الذى لاقى قبولا كبيرا وهى العرض التونسى " لهوة " والعرض المصرى " عقول " والعرض العراقى " حظر تجوال " فضلا عن مناقشة العروض اون لاين بشكل اسهم فى التفاعل بين المشاهدين واصحاب العروض المسرحية مما كان له اثره الايجابى خاصة مع بث البرومو الدعائى للمهرجان والذى يذاع لاول مرة .

واضاف : "ان اليوم الثانى يتضمن تقديم ثلاث عروض هى " بيت الدومية " من جمهورية جاميكا بأمريكا الشمالية وعرض طائر مزبلة التاريخ من المغرب اما العرض الثالث فهو العرض العراقى النبوة والذى سيتم بثهم فى تمام الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة بتوقيت القاهرة على صفحتى مؤسسة س للثقافة والابداع ومهرجان ربيع الوفاء المسرحى بتونس .

يذكر ان مهرجان المسرح العالمى اون لاين هو اول مهرجان مسرحى على النت يتم تنظيمة على مستوى العالم فى ضو الاحتفال باليوم العالمى للمسرح وكذلك تحديا لفيروس

" والعرض العراقى " حظر تجوال " فضلا عن مناقشة العروض اون لاين بشكل اسهم فى التفاعل بين المشاهدين واصحاب العروض المسرحية مما كان له اثره الايجابى خاصة مع بث البرومو الدعائى للمهرجان والذى يذاع لاول مرة .واضاف : "ان اليوم الثانى يتضمن تقديم ثلاث عروض هى " بيت الدومية " من جمهورية جاميكا بأمريكا الشمالية وعرض طائر مزبلة التاريخ من المغرب اما العرض الثالث فهو العرض العراقى النبوة والذى سيتم بثهم فى تمام الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة بتوقيت القاهرة على صفحتى مؤسسة س للثقافة والابداع ومهرجان ربيع الوفاء المسرحى بتونس .يذكر ان مهرجان المسرح العالمى اون لاين هو اول مهرجان مسرحى على النت يتم تنظيمة على مستوى العالم فى ضو الاحتفال باليوم العالمى للمسرح وكذلك تحديا لفيروس كورونا الذى تسبب فى توقف جميع الانشطة فى كل الدول .. المهرجان برعاية اتحاد المسرحيين الافارقة وiti.

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