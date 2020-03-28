فيديو.. حفل تامر عاشور "أون لاين" يصل إلى أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب"

في حدث فريد من نوعه، أحيا الفنان تامر عاشور حفلاً غنائياً بتقنية"يوتيوب لايف"، وحصلت على أكثر من مليون مشاهدة على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

احتل تامر المراكز الأولى على لائحة الاكثر بحثاً على موقع التدوينات القصيرة الشهير"تويتر"، واستمر

الحفل لمدة ساعتين ،وحرص على متابعة مايطلبه جمهوره من أغنيات على هاتفه أثناء عرض الحفل، وحصل الفيديو على أكثر من 100 ألف مشاهدة خلال ساعات عرضه.

يأتي الحفل تنفيذاً للإجراءات الوقائية التي تتخذها

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الدولة ضد وباء كورونا المستجد، وتبعاً لحملة "خليك في البيت" التي يتبعها عدد كبير من فناني الوطن العربي وينصحون بها متابعيهم.

قدم تامر مجموعة غنائية مميزة من ألبومه الجديد "أيام" ومنها"قولوله سماح، من غير مااحكيلك، خلصانة الحكاية، في بالي"، بالإضافة إلى مجموعة من أغنياته القديمة "مابتهزش، انت اخترت، كلموها عني، مافيهوش غلطة، تسلم".