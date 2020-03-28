كاثرين زيتا جونز لم تنجح في تقليد حركات شاكيرا الراقصة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز فيديو لها عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهرها وهي ترقص على وقع أغنية House Of Fun لمادنيس وتعود الاغنية لعام 1982.
وأقرت كاثرين في تعليقها على الفيديو أنها كانت تحاول أن ترقص مثل النجمة العالمية اللبنانية الأصل شاكيرا في فيديو كليب أغنيتها hips don't lie لكن لم يظهر ذلك أبداً، مشيرةً أنها لم تنجح في تقليد حركات شاكيرا الراقصة.
النجمة البالغة من العمر 50 عاماً تقضي فترة الحجر المنزلي برفقة زوجها النجم مايكل دوغلاس.
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