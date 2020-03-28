عامر زيان :" حاج تعطونا بقا دروس بالكورونا"

ميرنا وليد - بيروت - إنتقد الفنان اللبناني ​عامر زيان​ بعض الأشخاص الذين لم يسميهم، والذين بحسب ما أشار يحاولون إستغلال ​فيروس كورونا​ من أجل الظهور والشهرة، وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"يا جماعة الخير حاج تعطونا بقا دروس بالكورونا يا عمي خلصنا بقا تنظير وتقل دم بدك تساعد ساعد وما تحكي وسكوت وانضب الناس قرفت حالها مبارح بالليل عم بحكي اصحابي بيباريس شي بيوجع القلب وانتو عم تستعملو الكورونا تا تتذاكو خلص ولوووووووو".

ومن ناحية أخرى، كان أوضح زيان مؤخراً أنه لا يملك أي حساب على تطبيق سناب شات، وأشار الى أنه يتعرض منذ سنوات لسرقة إسمه واستعماله على هذا التطبيق من قبل أحد الأشخاص يتبادل الأحاديث مع الناس ويسيء الى سمعته.

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