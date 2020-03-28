خاص الفن – ماذا تصور أمية ملص مع منع إيقاف تصوير جميع المسلسلات؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية ​أمية ملص​ صورة تجمعها مع زميلها ​جمال العلي​ وكتبت "تصوير في زمن الكورونا"، فأثارت الجدل بسبب قرار الحكومة السورية بإيقاف تصوير جميع المسلسلات والأفلام.

صاحبة شخصية "بوران" في "​باب الحارة​" أكدت لموقع "الفن" أنها ملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية، وأن الجميع ملتزم بقرار إيقاف التصوير، مشيرة إلى أنها تصور فقرات توعية للحد من انتشار فيروس كورونا لصالح التلفزيون العربي السوري، خاصة أن المسلسلين التي كانت تصور فيهما توقف تصويرها.

درامياً، تطل ملص في عدة مسلسلات هي "صقار" و"يوماً ما" و"أولاد الشر"، إضافة إلى "بورتريه" و"شارع شيكاغو" إذا استكمل تصويرهما في دمشق.

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