رنا سماحة تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن عمرها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة المصرية ​رنا سماحة​ بعيد ميلادها، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وعلّقت بالقول:"النهارده اقدر اقول اني بقيت فتاه ثلاثينيهدلوقتي عندي ٣٠ سنه ومبسوطه وفخوره بكل يوم في عمري سواء كان يوم حلو اتبسطت بيه او يوم صعب طلعت منه بدرس ف حياتي قابلت ناس كتير ومريت بمواقف كتير واتعلمت كتير يلا قولولي كل سنه وانا طيبه".

ومن ناحية أخرى كانت تعرضت سماحة مؤخراً لحادث بسيارتها، لكنها طمأنت محبيها على ان حالتها لا تستدعي القلق، ونشرت صوراً للسيارة وعلقت كاتبة: "الحمدلله .. على طريق السويس عربيتي طارت دخلت ... ومعرفش إزاي ربنا ستر وطلعت منها سليمة.. أنا بخير الحمدلله ...ربنا يعوض علينا".

وكانت آخر أعمالها فيديو كليب أغنيتها " أميرة الحب" والذي حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية.

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