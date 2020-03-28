ميرنا وليد - بيروت - بعد الكثير من الاخبار التي تم تداولها عن الحياة الخاصة للنجم العالمي ​براد بيت​ وذلك بعد إنفصاله عن زوجته النجمة العالمية ​أنجلينا جولي​، ومن بينها الأخبار التي تحدثت عن عودة علاقته بزوجته السابقة النجمة العالمية ​جينيفر أنيستون​، كشف مصدرا مطلعا مؤخراً أن بيت وأنيستون يحبان بعضهما، بل إنهما بدآ يخططان لزفافهما الثاني.

وجاء حديث المصدر هذا لمجلة "هيت" مشيراً إلى أنهما وضعا خطة محكمة لإخفاء علاقتهما، وأن اللقاء الذي جمع الزوجين السابقين خلف الكواليس في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة بمدينة لوس أنجليس، حيث أمسك بيت بيد أنيستون لفترة وجيزة حين التقيا خلف المسرح، أرادا إرسال رسالة واضحة: إنهما يحبان بعضهما بعمق شديد، وهذه العلاقة الجديدة التي يتشاركانها تزداد قوة مع الوقت".

وأضاف:"استغرق كل منهما وقتا طويلا لإظهار الشجاعة لتصويرهما معا بهذه الطريقة والآن، يمكنهما نقل العلاقة إلى المستوى التالي".

وبحسب المصدر فإن بيت وأنيستون يلتقيان بإستمرار ويتوقع أنهما يخططان لحفل زفاف سري.

ووفقا لموقع Life & Style، فإنهما يستعدان لجعل علاقتهما رسمية مع حفل زفاف على الشاطئ في كابو بالمكسيك.

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كانت هذه تفاصيل خبر تطورات مفاجئة في علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون.. وزواجهما في المكسيك؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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