ميرنا وليد - بيروت - تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة آخر ظهور للممثل المصري ​جورج سيدهم​ قبل رحيله.

الصورة للممثل الكوميدي الراحل كانت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي،وقد جمعته مع الممثل المصري هاني رمزي وشقيقيه أمير وإيهاب.

ويظهر جورج مبتسماً رغم التعب والألم.

ونشر المحامي أمير رمزي، الصورة حينها عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتب تعليقاً:"كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتورة ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمئن على صحة صديقنا الغالي، سنة سعيدة".

جورج سيدهم رحل يوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا داخل أحد المستشفيات في مصر بعد صراع مع مرض السرطان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذه آخر صورة نُشرت لجورج سيدهم قبل رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.