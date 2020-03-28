خلاف حاد بين هذا الممثل السوري وتولين البكري والأخيرة تعتذر

ميرنا وليد - بيروت - نشب خلاف حاد بين الممثلة السورية ​تولين البكري​ وزميلها الممثل السوري ​عدنان أبو الشامات​، وجاء ذلك بعد أن نشرت البكري عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرسالة كان كتبها أبو الشامات عبر صفحته الخاصة دون أن تذكر إسمه وقال فيها:"إلى أغنياء سوريا ورجال أعمالها.. هذه أفضل فرصة لكم لإثبات انسانيتكم".

ويبدو أن هذا الأمر أزعج أبو الشامات الذي راسل البكري، وكشف أن الأخيرة قامت بحظره بعد معاتبته لها، فيما نشرت هي صورة للمراسلة التي جرت بينهما وعلّقت مشيرةً إلى إستغرابها من تصرفه هذا وانزعاجه من نسخ منشوره، مشيرة إلى أنها في هذه الأوقات لا تحتمل شيئا بتعبيرها "هالفترة تحديدا دبان وجهي عم اتخانق معه".

وعادت لاحقاً وحذفت البكري هذه الصورة، وإستبدلته برسالة إعتذار قالت فيها:"أستاذ عدنان أبو الشامات..الفنان الراقي والمثقف أنا يلي بدي أعتذر منك على تسرعي صار سوء تفاهم خلا بعض الحثالات تستغلو وتصطاد بالماء العكر..نحنا بوضع أكبر من كل الخلافات وأنت غالي ورح تبقى. الله يحميك".

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