تراند اليوم : الكشف عن سبب انتحار فنانة شهيرة

بعد العثور على جثتها داخل منزلها مشنوقة، أكدت التحريات الأمنية أنها أقدمت على الانتحار وليس هناك شبهة جنائية.

وكشفت مصادر محلية في الهند أن الشرطة الهندية لا زالت تحقق في قضية الممثلة الهندية بي بادماجا التي عثر عليها مشنوقة في شقتها بمدينة تشيناي الهندية.

وأفادت تقارير الشرطة بأن الممثلة الهندية البالغة من العمر 23 عاماً، كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بعد تراكم الديون عليها، خصوصا انه لم تعرض عليها أعمال طوال الفترة الماضية.

يذكر أن الممثلة الراحلة كانت قد إنفصلت عن زوجها قبل الحادث المأساوي بشهر واحد بسبب خلافات بينهما، ولديها منه طفل يبلغ من العمر عامين.