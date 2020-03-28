تراند اليوم : بالفيديو.. ديانا كرزون لـ”مصطفى فهمي”: متبقاش عينك زايغة

تصدرت النجمة الأردنية ديانا كرزون، محركات البحث على موقع “جوجل”، بعدما أدلت ببعض التصريحات الجريئة، خلال استضافتها مساء أمس الجمعة، في برنامج “سهرانين” رفقة الفنان مصطفى فهمي، والذي يقدمه النجم أمير كرارة على شاشة “ON E”.

وكشفت كرزون، العديد من التفاصيل التي تخص زواج الفتيات بالمملكة الهاشمية، فقالت إنهن أثناء زواجهن غير مكلفين بشراء أي شيء من تجهيزات العرس، وهو الأمر الذى أذهل مصطفى فهمى وأمير كرارة حيث قال لها الأخير: “عندنا ماشية بالحب، شوية على العريس وشوية على العروسة”.

كما طلبت ديانا كرزون من أمير كرارة الانتظار دقيقة لتريه كيف تعاكس مصطفى فهمى حيث قالت له: “أنا بحب الرجالة اللى فيهم شعر شايب شوية كده، وبالذات لما يبقى كلاس”، ليمازحهما أمير كرارة بقوله: “فى شوية شعر أبيض عندى هنا أهم”.

ولفتت إلى أنها من الممكن أن تعجب بملابس فتاة أو جمالها وهي بالخارج مع زوجها، حيث قالت: “ممكن أبقى مع جوزي وأقوله إيه رأيك في البنت الحلوة دي، وده يعتبر ذكاء من جانب الست التي تشارك زوجها ولا تقوم بخنقه، الرجالة كلهم متشابهين في إنهم بيحبوا الستات،

يعني أقصد لو في ست في حياتك متأفورش”، ليرد عليها فهمي قائلًا: “قصدك ميبقاش طفس يعني”، لتجيبه: “متبقاش عينك زايغة”.

ورد عليها فهمي: “معندناش الكلام ده، أنصحي مراتي من خلال الكاميرا”، ووجهت ديانا رسالة لزوجة فهمي قالت خلالها،: “سيبيه يفك عن نفسه ويخرج مع أصحابه ويبص عادي”.

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واحتفلت النجمة الأردنية ديانا كرزون بعقد قرانها، نهاية شهر فبراير الماضي، على الإعلامي الأردني معاذ العمري، وسط حضور عائلي وحضور مكثف من الشخصيات العامة في المملكة الهاشمية.

وعبر الثنائي عن سعادتهما بأخذ هذه الخطوة، حيث نشر العريس منذ قليل، صورة من الخطبة، وعلق عليها قائلًا: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.. صدق الله العظيم

شكراً لكل الناس اللي باركت على الخطوبة سواء بالحضور أو من خلال الاتصال أو الرسائل أو التعليقات”.

وتابع: “شكرًا للجاهة الكريمة اللي رافقتنا لطلب العروس، شكرًا للنسايب ولمستقبلي الجاهة اللي غمرونا بلطفهم واستقبالهم، شكرًا للزملاء الصحفيين والاعلاميين والمصورين اللي كانوا متواجدين بمحبة وأخة، شكراً لعيلتي وقرايبي ولأصدقائي وجيراني”.

واختتم: “شكراً لكل الناس اللي قطعت مسافات من المحافظات حتى تشاركني فرحتي، شكراً ومليون شكراً لأصحابي اللي هم بمثابة اخوان ولما بقول اخوان بكون بقصدها حرفياً، ربنا يديم المحبة ومحبتكم جميعاً هي كنز بالنسبة الي وربنا يقدرني على المحافظة عليها”.