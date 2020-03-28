تراند اليوم : إليسا: تدعو جمهورها للحجر المنزلي.. كورونا لن يأتي إلى منزلك إلا إذا خرجت

شجعت النجمة اللبنانية إليسا، جمهورها للبقاء في المنزل والالتزام بالحجر المنزلي، واتخاذ الاحتياطات الاحترازية بفيروس كورونا المستجد، والذي انتشر في جميع أنحاء العالم وحصد العديد من الأرواح.

واستعانت إليسا بمقولة شهيرة لطبيب هندي، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات “تويتر” قائلة: “مقولة رائعة ذكرها طبيب هندي في لقاء تلفزيوني معه عن فيروس كورونا القاتل حيث قال هذا الفيروس له عزة نفس كبيرة جدًا، لن يأتي إلى منزلك إلا إذا خرجت ودعوته”.

وسبق وعبرت الفنانة عن استيائها من الأسلوب الذي يتبعه البعض في التخلص من حيواناتهم الأليفة وإلقائهم في الشوارع ظنًا منهم أنهم يتسبب في الإصابة بفيروس كورونا.

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فغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: “في ناس بلا قلب عم يكبو حيواناتن الأليفة بطريقة مخيفة بتدل على جهل الحيوانات الأليفة ما بتنقل كورونا والتصرف بهالطريقة معها هوي وحشية بكل معنى الكلمة”.

ودعا العديد من النجوم جماهيرهم للبقاء في المنزل، مثل أصالة، رامي صبري، إنجي علاء، يوسف الشريف، أحمد حلمي وآخرين.

فكان لأصالة موقف غريبا من العزل المنزلي، حيث أنها لم تكن تقتنع في بداية الأمر بأهميته إلا أنها عادت مرة آخرى وأعربت عن اقتناعها بأهميته في الحفاظ على صحة الجميع.

فقالت عبر حسابها بتويتر: “يارب تمر المحنة على خير ويارب الناس تقتنع مثل ما أنا مقتنعة بعد ماكنت مالي مصدّقة، إنّه الحلّ الوحيد نقعد بالبيت ونبطّل تجمّعات أرجوكم، بدّنا الحياة تكملّ بأقلّ ألمّ خليك بالبيت”.