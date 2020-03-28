تراند اليوم : من الذكريات .. جورج سيدهم يكشف كواليس مشهد أكل البيض – فيديو

في لقاء متلفز نادر مع الإعلامية فريدة الزمر، حل الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، ضيفا معها للحديث عن كواليس أعماله وحياته الفنية.

وفي اللقاء قال جورج سيدهم، إنه في بداية عرض مسرحية “المتزوجون” قام بأكل بيض حقيقي في العرض المسرحي الأول والثاني، حتى أصيب بالتسمم في اليوم الثالث بسبب كثرة عدد البيضات آلتي ابتلعها.

وأضاف جورج سيدهم، أنه رفض أكل البيض مرة أخرى لهذا السبب، ما جعلهم يقومون بتقشير التفاح وتدويره بشكل يشبه البيض حتى يظهر للمتفرجين على بعد بأنه بيض.

وأشار جورج سيدهم، أنه خلال العرض المصور تلفزيونيا، تمسك المخرج بأن يأكل بيضا حقيقيا لأن الكاميرا ستظهره عن قرب، ما جعله يضطر لأكل البيض بعد التسمم الذي تعرض له.

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وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم اليوم الجمعة 27 مارس، عن عمر يناهز 81 عاما. وقال هاني رمزي: “ربنا يرحمك يا استاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا استاذي.

وأعلنت أسرة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، عن تشييع جثمانه من كنيسة العذراء في مدينة نصر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا مع عدم إقامة عزاء له، تماشيا مع الاجراءات الوقائية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.