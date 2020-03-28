فن ومشاهير

تراند اليوم : فيفي عبده : هزار جوزي معايا بـ” النمر ” سبب طلاقي

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فارس طارق 0 تبليغ

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كشفت الفنانة فيفي عبده عن سر طلاقها من أحد أزواجها وذلك خلال استضافتها فى برنامج side talk with maya مع الفنانة مايا دياب عبر الإنترنت.

وقالت فيفي عبده : تم طلاقى من أحد أزواجى بسبب مقلب تعرضت له من جانبه وذلك أثناء سفرنا إلى كينيا واصطحبنى إلى حديقة حيوان ولم اكن اعلم ان هذه الحديقة مفتوحة ويتفاعل الجمهور ومع الحيوانات مباشرة.

واضافت : “انتباتنى حالة من الرعب الشديد وطالبته بالعودة إلا أنه لم يسمع لى واصطحبنى إلى غرفة مغلقة وأدخل على نمر وهو الأمر الذى افزعنى بشدة وبعدها قررت الطلاق منه.

يذكر أن فيفى عبده نشرت عديدا من التعليقات و الفيديوهات التى توجه من خلالها رسالة إلى جمهورها من اجل البقاء فى المنزل للحد من انتشار .

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