سيلينا جوميز تطلق نسخة جديدة من Dance Again.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أطلقت النجمة والمطربة الأمريكية سيلينا جوميز، نسخة جديدة من أغنيتها Dance Again وحصدت ملايين المشاهدات خلال عدة ساعات.

النجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما، نشرت فيديو مؤخرا عن طريقة لغسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا المستجد والذي تفشى فى أكثر من 190 دولة حول العالم.

وظهرت سيلينا جوميز، عبر صفحتها على موقع إنستجرام وهي تشرح لمتابعيها كيف يكون غسل اليدين بشكل صحيح، وعلقت قائلة : إليكم تحدي غسل اليدين .. أتحدى كاردى بى وجيجى حديد .. آمل أن يبقى الجميع في أمان .. كان علي إعادة هذا الفيديو مرات عديدة.

وعلى جانب أخر، يبدو أن الفنانة سيلينا جوميز قد فقدت الأمل بشكل نهائي في عودة صديقها القديم نجم الغناء الأمريكي جاستن بيبر إلى سابق عهدها به، لذا؛ قامت مؤخراً بالتخلص من “أشياء جمعتها به.

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والتقطت عدسات المصورين مؤخراً صورًا لشاحنة متوقفة أمام منزل جوميز ، وشوهد العمال وهم يحضرون دراجتين وبعض الأشياء الأخرى للتخلص منها.

يقول الموقع أن الدراجتين كانت استخدمتها جوميز وحبيبها السابق جاستن خلال نزهاتهما الشاطئية، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا في أكتوبر من عام 2017.

في السياق، كانت المطربة الشهيرة قد قالت في لقاء نُشر مؤخراً إنها على الرغم من شعورها بأن الفترة العاطفية التي قضتها مع بيبر، منذ عام 2010 وحتى عام 2015، كانت “رائعة”، إلا أنها كانت سعيدة أيضا عندما انتهت تلك العلاقة، رغم أن تلك النهاية لم تكن سعيدة.

وبدأت سيلينا تواعد صديقها المتزوج حديثاً في أواخر عام 2010 ، في علاقة مضطربة تخللها انفال وعودة أكثر من مرة. بعد ذلك استمر الثنائي بعلاقتهما العاطفية حتى أوائل عام 2018.