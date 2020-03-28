حسن الرداد مهدد بالخروج من السباق الرمضانى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواجه النجم المصري حسن الرداد، الخروج من السياق الرمضاني 2020 بمسلسلة الجديد والذي يحمل اسم “شاهد عيان”، وذلك بسبب توقف التصوير الفترة الحالية، خاصة أن أبطال المسلسل لم ينتهوا من تصوير عدد كبير من المشاهد.

وجاء ذلك رغم تعاقد الجهة المنتجة على عرض المسلسل عليها في شهر رمضان، وتوقف التصوير للإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن يستأنف أبطال المسسل في الأسبوع الثانى من شهر أبريل المقبل.

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ويشارك فى بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى، حيث انتهى الرداد من تصوير عدد من المشاهد في أحد الديكورات المخصصة للعمل.

وكانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل “الزوجة 18”، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18.

ومن ناحية أخرى يتبقى للفنان حسن الرداد يوم واحد من فيلمه “توأم روحى”، حيث طرحت الجهة المنتجة مؤخراً البوستر الدعائى الأول للعمل، المقرر طرح بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة، وتصدر البوستر كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد.