خاص- كيف يقضي نيقولا معوض فترة الحجر المنزلي في مصر؟ وماذا اشترى؟

أوقفت شركة سينرجي العمل بمسلسل “خيط حرير” في مصر وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

المسلسل، الذي كان قد أنطلق تصويره أواخر شباط الفائت، هو من بطولة مي عز الدين، نيقولا معوض وغيرهما، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج ابراهيم فخر.

موقع “الخليج 365” تواصل مع نيقولا معوض لمعرفة تفاصيل تواجده في مصر وكيف يقضي فترة الحجر المنزلي، حيث أكد لنا أن فريق العمل كان يصوّر بشكل متواصل الى حين إتخاذ القرار بتجميد التصوير مؤقتاً منذ أسبوع على أن يُستأنف التصوير في الأول من نيسان مبدئياً.

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ورداً على سؤال كيف يقضي وقته في فترة حظر التجول في مصر، لفت “معوض” الى أنه متواجد في منزله في مصر، طالباً من الجمهور التزام منازلهم، ولكن في الوقت نفسه منوهاً حول اصابة الناس بفيروس آخر وهو “فيروس الرعب”، مشدداً ان على الناس ان يأخذوا احتياطاتهم والانتباه ولكن لا يجب ان يعيشوا ضمن أجواء من الرعب، من جهته هو لا يعيش هذه الحالة، خاصة ان الناس لا يملكون التحكم الكامل بحياتهم والباقي عند الله فلا يجب ان ينسوا ثقتهم بالله. خاتماً بالقول ان على الجميع ان لا يستهتروا بصحتهم وعليهم اتخاذ كل التدبير ولكن لا يجب نعيش في خوف.

وأعتبر نيقولا معوض أن هذا الوقت هو الوقت المناسب كي يجلس كل شخص مع نفسه ويفكر بسلام، مشيراً أن هذه الأزمة ستزول قريباً بحسب تعبيره.

ورداً على سؤال هل سيلحق مسلسله بشهر رمضان، قال “معوض” في حال عودتهم الى التصوير في الاول من نيسان قد يلحقون بشهر الصوم، وفي حال طرأ شيء جمّد التصوير سيكونون مثلهم مثل كل المسلسلات، خاصة ان صحة الانسان والعاملين في هذا المجال أولوية بالنسبة له.

أخيراً، كشف نيقولا لنا انه اشترى كلباً أسماه “فرانكو” ليدعم ويشجع الناس على عدم التخلي عن حيواناتهم الأليفة لأنها لا تنقل عدوى فيروس كورونا.