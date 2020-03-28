جسار يكشف عن الجانب الأجمل في أزمة فيروس كورونا

مما لاشك فيه أن أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تسبب في دخول الملايين حول العالم إلى ما يسمى بـ"الحجر الصحي المنزلي"، خوفًا من تفشي المرض، قد أحدثت أمرًا كاد أن يتلاشى أو يختفي ألا وهو "التقارب بين الأسرة والعائلة"، حيث ساهمت الأزمة في توطيد علاقات العائلة مع بعضها البعض، بعد أن كان كل من أفرادها يعيش في جزيرة منعزلة عن الآخر، وهذا ما أكد عليه الفنان وائل جسار، الذي قال بإن "كورونا" صنع شيئًا جميلًا، واتاح للعائلة وقتًا أطول للاجتماع.

وناشد "جسار" في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم، الجميع بضرورة الالتزام بتعليمات البقاء في المنازل، نظرًا لخطورة الفيروس، قائلًا: "الوقت الآن وقت الحديث عن البقاء في المنزل فقط، لكن الحياة مستمرة، ولابد من التفاؤل والانبساط، موضحا أنه انتهى في وقت سابق من العمل على فيديو كليب أغنيته الجديدة "ما تغيبش ثواني".

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