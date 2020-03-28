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"الخليج 365" من بيروت: عبرت المغنية الكورية الجنوبية تيفاني عضوة فريق Girls’ Generation عبر حسابها على إنستغرام عن حزنها بسبب العنصرية التي يتلقاها الآسيويين اثناء انتشار وباء كورونا، وأعربت عن أملها في أن يتذكر الجميع أننا في هذا الأمر معًا.

حيث كتبت قائلة: “2020 كانت كالسقوط الحر العاطفي لنا جميعًا. قمت بدوري عبر البقاء في المنزل. يحزنني أن أرى العنصرية التي يواجهها الآسيويون حول العالم، وآمل أن يتمكن الجميع من تذكر الإنسانية والحب غير أي شيء آخر خلال هذه الأوقات العصيبة. نحن نُحارب هذا معًا. العالم بحاجة إلى عناق الآن“.

إنضمت تيفاني التي ولدت في كاليفورنيا الى فريقGirls Generation الشهيرة عام 2007. وهي تركز حاليًا على السوق الأمريكي كمغنية منفردة مع بقائهما كعضوة في الفرقة.



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كانت هذه تفاصيل خبر نجمة غناء كورية تُعبّر عن استيائها من العنصرية التي يواجهها الآسيويين بسبب فايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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