فهرية إفتجان تعرّض زوجها للإنتقادات: لا يتقيّد بالحجر المنزلي!

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"الخليج 365" من بيروت: نقلت الصحف التركية تصريحات عن النجمة التركية فهرية إفتجاناعترفت من خلالها أن زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت لا يتقيد بالحجر المنزلي ويخرج في الوقت الذي يريده رغم الظروف الصعبة التي تمر بها تركيا من انتشار لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من اختيار وزارة الصحة التركية لهما كثنائي للمشاركة في حملة توعية لدفع المواطنين للالتزام بالعزل المنزلي ومنع الاختلاط.

وكتبت إفتجان في تصريحاتها: "بوراك لا يستمع إلي، وأريده أن يسمع نصيحته أولا قبل أن ينصح جمهوره الذي يحبه ويثق به.. ابق جانبي حبيبي ولا تخرج من منزلنا فلا داعي الآن لمشاريعك، أخاف عليك كثيرا مثل طفلنا".

وبعدما ألمحت النجمة إلى عدم تقيد زوجها بمواعيد حظر التجول والعزل المنزلي نتيجة انشغاله بالعمل على مسلسله "قيامة عثمان"، تعرض أوزجيفيت لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في السياق نفسه، حاولت إفتجان احتواء الموقف بنشر صورة جديدة تجمعها بزوجها من داخل المنزل، حيث ظهرت وهي ممسكة بكتاب، بينما كان هو يراجع بعض صفحات سيناريو مسلسله "قيامة عثمان". وعلقت على الصورة بقولها: "إبقَ في المنزل وكن سالماً".

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