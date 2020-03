NETFLIX تعلن عن جديدها من الأفلام والمسلسلات الكورية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من بيروت: أعلنت Netflix عن قائمة جديدة من أفضل العروض الكورية في فئتها، من بينها أعمال عن الواقع والجريمة، وأعمال عن الخيال العلمي والرومانسية والدراما وغيرها.

وصرّحت "مين يونغ كيم" نائبة مدير المحتوى الكوري في Netflix قائلة: "لقد شهدنا حبّ الجماهير من جميع أنحاء العالم للثقافة الكورية وقصصها، بدءًا من موسيقى البوب الكورية والطعام الكوري وأعمال الزومبي الكورية والمحتوى الكوري عمومًا، لذلك نحن متحمسون جدًا للإعلان عن أفضل القصص الكورية الجديدة في فئتها لأعضائنا. وكم هو مدهش أن نرى مدى نجاح هذه الأفلام وبرامج التلفزيون الكورية وتردُّد صداها بين الجماهير حول العالم، بدءًا من كوريا وانتهاءً بجنوب شرق آسيا والأمريكتين. وبإتاحة هذه الأفلام والعروض للجماهير من الدول الأخرى، سيساعدنا ذلك حتمًا على خلق قدر من التعاطف والمشاركة الوجدانية، والتوصّل إلى تفّهم متبادل لهذا العالم".

في 2019، أثبت مسلسل "كراش من السماء,"، الرومانسي الذي تدور أحداثه حول زوجين ينتميان إلى الكوريّتين، على مدى نجاح المحتوى الكوري، بعد تربّعه على قائمة أفضل عشرة أعمال في الفلبين وسنغافورة وتايوان وتايلاند.

ونستمر هذا العام في عرض المزيد من أفضل الروايات والقصص الكورية المتمثّلة في قصص فريدة من نوعها مثل مسلسل "مملكة"، الذي بدأ موسمه الثاني يوم 13 مارس. وقد عاد هذا المسلسل الحافل بالتشويق والرعب ليحتل مرتبة على قائمة أفضل عشرة أعمال درامية في غالبية البلدان الآسيوية، بل إن ملايين المشاهدين حول العالم قد قرّروا مسبقًا مشاهدة موسمه الثاني، ومن بينهم جمهور لم يسبق له مشاهدة هذا المسلسل من قبل، وليست تلك إلا البداية فقط:

-- العروض الجديدة --

روغارل

يواجه "كانغ غي بيوم" محقق الشرطة الواعد في وحدة جرائم العنف تهمة قتل زوجته، وقد فُقئت عيناه بشفرة بعد أن شهد مقتلها على يد جماعة "أرغوس" الإرهابية. وبعد أن تقطّعت به السبل وأوشك على فقد الأمل، يتواصل معه "تشوي غوين تشول" كبير المديرين التنفيذيين لمنظمة "روغال" الخاصّة والمُؤسسة خصيصًا للقضاء على جماعة "أرغوس". يطلب "تشوي" إجراء عملية زراعة عيون صناعية لـ"غي بيوم" ليلتحق بمنظمة "روغال". وبعد نجاته بأعجوبة من تلك العملية المحفوفة بالمخاطر، يولد "غي بيوم" من جديد كسلاح بشري فتّاك ليبدأ في الأخذ بثأره من جماعة "أرغوس" انتقامًا لكل المعاناة التي تعرّض لها.

تاريخ العرض الأول:

كوريا\آسيا والمحيط الهادئ\جميع الدول المتحدثة بالإنجليزية\أمريكا اللاتينية - 28 مارس 2020

اليابان\بقية دول العالم - 24 مايو 2020

كادر الممثلين الرئيسيين: "تشوي جين هيوك" و"بارك سونغ وونغ"

وقت الصيد

في مدينة بائسة، يُطلَق سراح "جون سيوك" من السجن، ويخطّط لمرحلته التالية في الحياة حتى يتسنّى له البدء من جديد مع أصدقائه "جانغ هو" و"كي هون" و"سانغ سو". ولكن حماسهم لهذه المرحلة الجديدة من حياتهم لا يكتمل، حيث يبدأ رجل مجهول بملاحقتهم. فهل يتمكن هؤلاء الرفاق من الهروب من هذه المطاردة؟

تاريخ العرض الأول: 10 إبريل 2020

كادر الممثلين الرئيسيين: "لي جي هون" و"آن جاي هونغ" و"تشوي وو شيك" و"بارك جونغ مين" و"بارك هاي سو"

خارج المنهج

تدور أحداث خارج المنهج حول مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية الذين سلكوا طريق الجريمة لجني الأموال، ولكنهم يواجهون مخاطر بالغة جرّاء ذلك. وينتهي المطاف بـ "أوه جيسو" بارتكاب جريمة خطيرة بسبب إصراره على تدبير رسوم التعليم الجامعي بنفسه وبأي وسيلة كانت. ويُلقى القبض على "سيو مين هي" في الجريمة التي يرتكبها "جيسو" وتتورط زميلته "باي غيوري" أيضًا في الجريمة ذاتها. وتسفر اختياراتهم الخاطئة عن عواقب وخيمة، حيث لا سبيل للتراجع في حياة الجرائم والعنف التي دخلوا أبوابها، فهي قدرهم الذي لا يمكنهم الفرار منه.

تاريخ العرض الأول: 29 إبريل 2020

كادر الممثلين الرئيسيين: "كيم دونغ هي" و"جونغ دا بن" و"بارك جو هيون"

الملك الخالد

الملك الخالد هو مسلسل درامي خيالي رومانسي يجسّد نقلة نوعية لهذا النوع من المسلسلات الدرامية. تدور أحداثه حول علاقات بين أشخاص من عالَمين متوازيين. ويسعى الملك "لي غون" لإغلاق المنفذ الواصل بين هذين العالَمين، بينما ترغب محققة الشرطة "جونغ تاي-إيول" في حماية أرواح الأشخاص الآخرين وأحبائهم. مسلسل الملك الخالد من تأليف "كيم يون سوك" (Guardian: The Lonely and Great God و "عائد للحبّ والوطن" و "للقدر قول آخر")، ومن إخراج كل من "بايك سانغ هون" ("عشق وراء القضبان" و "المدرسة 2015" و "للقدر قول آخر") و"جيونغ جي-هيون" ("البحث عن WWW").

تاريخ العرض الأول: إبريل 2020

كادر الممثلين الرئيسيين: "لي مين هو" و"كيم غو يون"، "وو دو-هوان" و"كيم كيونغ نام" و"جونغ يون تشاي"

It's Okay to Not Be Okay

تدور أحداث مسلسل It's Okay to Not Be Okay حول علاقة رومانسية فريدة من نوعها بين شخصين ينتهي بهما المطاف إلى علاج جراحهما العاطفية والنفسية. يؤدي "كيم سو هيون" ("حبيبي من نجم آخر" و "سيّدة البلاط")، دور "مون غانغ تاي" أخصائي الرعاية في جناح الطب النفسي الذي لا يؤمن بالحب، ويبدو مُثقلاً بكل هموم الدنيا ومشاكلها، ويكرّس نفسه تمامًا لرعاية شقيقه الأكبر المُعاق. وتؤدي "سو يي جي" ("قلب بلا أجنحة" و Lawless Lawyer)، دور "غو مون يونغ"، مؤلفة كتب الأطفال التي لا تعرف شيئًا عن الحب. وعلى الرغم من شهرتها في أوساط كافة الفئات العُمرية، إلا أنها انطوائية ولا تكترث بالآخرين إطلاقًا.

تاريخ العرض الأول: يونيو 2020

كادر الممثلين الرئيسيين: "كيم سو هيون" و"سيو يو جي"

الرفيقان

تجمع أواصر الصداقة بين اثنين من كبار النجوم من "سيول" و"تايبيه" عندما ينطلقان في رحلة نحو عدة مدن آسيوية للقاء جماهيرهما.

تاريخ العرض الأول: سيُعلن لاحقًا \ قيد الإنتاج

كادر الممثلين الرئيسيين: "لي سونغ جي" و"جاسبر ليو"

مدرسة على أبواب الجحيم

تكتشف ممرضة مُعيّنة حديثًا في مدرسة ثانوية أسرارًا وألغازًا غامضة بفضل قدراتها الخارقة في مطاردة الأشباح.

تاريخ العرض الأول: سيُعلن لاحقًا \ قيد الإنتاج

Advertisements

كادر الممثلين الرئيسيين: "جونغ يو مي" و"نام جو هيوك"

Sweet Home

بعد فاجعة موت جميع أفراد عائلته، ينتقل "هيون سو" طالب المرحلة الثانوية المنطوي إلى مجمّع سكني قديم الطراز يُطلق عليه "غرين هوم". وفي ظل شعوره باليأس من إمكانية كسب قوته بنفسه، يدرك أنه وسكان مجمّع "غرين هوم" محاصرون وعالقون وسط رهط من مسوخ وكائنات تحكمها رغبات بشرية مُشوّهة، ويخطّطون للقضاء على الجنس البشري.

تاريخ العرض الأول: سيُعلن لاحقًا \ قيد الإنتاج

كادر الممثلين الرئيسيين: "سونغ كانغ" و"لي جين ووك" و"لي سي يونغ"

-- يُعرض الآن --

Itaewon Class

يتحلّى "بارك سايروي" بشخصية عنيدة، ويصمّم على الاستمتاع بحياته والحصول على أيّ شيء يتطلع إليه. وفي المقابل تعاني "جو يي سيو" من اضطراب اجتماعي ومعدل ذكاء يساوي 162 درجة. وقد كان هدفها في الحياة واضحًا تمامًا إلى أن ساقتها الأقدار لتلتقي بـ"سايروي"، الشخصية النقيضة لها تمامًا. مسلسل يسرد حكاية مجموعة من الشباب جمعهم الجموح المفرط والتباهي المشترك بالشجاعة، ليشرعوا في إشعال فتيل تمرد "هادئ" على هذا العالم المجنون. تدور تفاصيل قصتهم في "إتاون"، ذلك الحي الصغير الذي يتخللّه شارع واحد والذي يكاد يكون صورة مُصغّرة للعالم ككل.

تاريخ العرض الأول:

كوريا\آسيا والمحيط الهادئ\جميع الدول المتحدثة بالإنجليزية\أمريكا اللاتينية - يُعرض الآن

اليابان/بقية دول العالم - 28 مارس 2020

كادر الممثلين الرئيسيين: "بارك سيو جون" و"كيم دا مي"

هايينا

تجسّد "جونغ غويم جا" شخصية طفيلية متلوية وسط غابة من المحامين، ولن تتردد إطلاقًا في استغلال أي ثغرة أو وسيلة وتجاوز أي أخلاقيات مقابل الحصول على المال. ويلعب "يون هي جاي" دور المحامي البارز المغرور الذي نشأ وسط صفوة المجتمع ويعيش في أوْج مجده وازدهاره المهني. وجهان لعملة واحدة، يتحوّلان إلى وحوش ضارية في سبيل تحقيق رغبات عملائهما من نخبة القوم.

تاريخ العرض الأول:

كوريا\آسيا والمحيط الهادئ\جميع الدول المتحدثة بالإنجليزية\أمريكا اللاتينية - يُعرض الآن

بقية دول العالم - 18 إبريل 2020

كادر الممثلين الرئيسيين: "كيم هاي سو" و"جو جي هون"

هاي باي ماما!

تحوّلت "تشا يو ري" إلى شبح منذ وفاتها قبل 5 سنوات، مخلّفة وراءها زوجها الجرّاح "تشو غانغ هوا" وطفلتهما. ولكي تعود إلى سابق عهدها ككائن بشري، تشرع "تشا يو ري" في عملية تقمّص أجساد لمدة 49 يومًا. ولكن عندما تظهر من جديد أمام زوجها الذي تزوج بعد وفاتها، يقف مصدومًا غير قادر على استيعاب ما يحدث أمامه.

تاريخ العرض الأول:

كوريا\آسيا والمحيط الهادئ\جميع الدول المتحدثة بالإنجليزية\أمريكا اللاتينية - يُعرض الآن

بقية دول العالم - 19 إبريل 2020

كادر الممثلين الرئيسيين: "كيم تاي هى" و"لي كيو هيونغ"

على أنغام المشفى

يتناول مسلسل "على أنغام المشفى" العلاقة الوثيقة والانسجام بين خمسة أصدقاء امتدّت صداقتهم سويًّا منذ التحاقهم بكلية الطب قبل 20 عامًا. فهم قادرون فعلًا على قراءة أفكار بعضهم بمجرد نظرة عين. وتجسّد حياة المرضى اليومية لهم، وهم يرونهم يعيشون ويموتون ويعبرون بين جنبات المستشفى الذي يعملون فيه جميعًا، صورة مُصغّرة للعالم الخارجي. وتمثل "سونغ هوا" دور القائدة الروحية الفعلية لهذه المجموعة الخماسية، بينما يمثل "سيوك هيونغ" الشخصية الانطوائية المنعزلة. ويؤدي "إيك جون" دور القائم بالمهام الداخلية الذي تفوّق فيها أكاديميًّا واجتماعيًّا على حد وصفه. أمّا "جون وان"، فيجسد دور الجرّاح البارز مهنيًّا، والبائس على المستوى الشخصي. ويظهر "جيونغ-وون" دائمًا في صورة الشخص المهذب المتفاني في عمله، رغم أنه في الواقع حادّ الطباع إلى حدّ كبير.

تاريخ العرض الأول:

كوريا\آسيا والمحيط الهادئ\جميع الدول المتحدثة بالإنجليزية\أمريكا اللاتينية - يُعرض الآن

اليابان\بقية دول العالم - 4 يونيو 2020

كادر الممثلين الرئيسيين: "تشو جانغ سيوك" و"يو يون سيوك" و"جونغ كيونغ هو" و"كيم داي ميونغ" و"جيون مي دو"

مملكة (موسم 2)

بعد أن يتفشى وباء غامض يُحيل مملكة "جوسون" إلى فوضى عارمة، تتصاعد حدّة المكيدة الشريرة التي تحيكها عائلة "تشو" للاستيلاء على مقاليد الحكم في المملكة. وفي محاولة يائسة لإنقاذ الشعب من الهجمات، يشتبك ولي العهد في معركة دامية للنجاة وإيقاف سفك الدماء.

تاريخ العرض الأول: يُعرض الآن

كادر الممثلين الرئيسيين: "جو جي هون" ورايو سيونغ روينغ" و"باي دونا"

أحببت هولوغرام

يجسّد برنامج الذكاء الاصطناعي "هولو" مجسّمًا لا يُرى إلّا من خلال نظارات خاصة. ويُعدّ رفيقًا مثاليًا نظرًا لذكائه وطيبته وقابليته للتعديل كيفما تشاء. ويتميز أيضًا بهيئة مُصممه العبقري سريع الانفعال "نان دو". وفي إطار محاولته لتجنّب السقوط بين براثن الأيدي الآثمة، يمرر "هولو" النظارة إلى "سو يون" الشابة التي تجمع بين طيبة القلب والمهنيّة في العمل. وتستمر الحكاية مع "سو يون" التي تتعرّف أكثر على "هولو" الرائع و"نان دو" غريب الأطوار.

تاريخ العرض الأول: يُعرض الآن

كادر الممثلين الرئيسيين: "يون هيون مين" و"كو سونغ هي"