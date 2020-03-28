NETFLIX تقدّم ANGRY BIRDS في مسلسل رسوم متحركة جديد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شركة Netflix بالتعاون مع CAKE وشركة Rovio Entertainment عن مسلسل الرسوم المتحركة الجديد Angry Birds: Summer Madness المقتبس من عالم Angry Birds الشهير.

سينطلق عرض المسلسل ذي الـ40 حلقة (مدة كل منها 11 دقيقة) حول العالم في عام 2021، على غرار فكاهة وأسلوب سلسلة The Angry Birds Movie مع لمسة استثنائية جديدة.

الفكرة الرئيسيّة:

يعرض Angry Birds: Summer Madness الطيور المحبّبة مثل "ريد" و"بومب" و"تشاك"، بالإضافة إلى مجموعة من الأصدقاء الجدد ذوي الريش، مثل طيور المعسكر الصيفي الصغيرة تحت إشراف قائدهم Mighty Eagle المثير للريبة. وفي أجواء من الغرائب المتفجّرة والمقالب المفاجئة ومغامرات الصيف الجنونيّة، تتخطى الطيور كل الحدود وتكسر جميع القواعد في تصدّيها للخنازير الصاخبة والبغيضة على الجانب الآخر من البحيرة، والتي تبدو مصممة على التسبّب بفوضى عارمة!

يُعتبر هذا العمل ثمرة أحدث فصول التعاون الطويل بين CAKE وRovio، والذي يشمل حقوق التوزيع العالمي لصالح مكتبة Rovio الغنية بالأعمال القصيرة غير الحوارية.

يعبّر "إد غالتون"، مدير قسم العمليات والمدير العام لشركة CAKE قائلًا: "ها نحن نقترب من موعد عرض Angry Birds على الشاشة الصغيرة، ويسعدنا أن نخوض غمار هذه الرحلة مع Netflix كشريك عالمي لنا".

ويضيف "فيلا هيياري"، رئيس قسم التسويق في Rovio قائلًا: "يلعب محتوى الرسوم المتحركة لـ Angry Birds دورًا رئيسيًا في استراتيجيتنا طويلة المدى لأعمال السلسلة. وتعدّ هذه أول مشاركة لـ Angry Birds في سلسلة طويلة، بعد أكثر من عقد في إنتاج الألعاب الناجحة والأفلام الضخمة والمنتجات المرخّصة. وتسعدنا مواصلة شراكتنا مع CAKE، ونحن متشوّقون للكشف عن عالم Angry Birds: Summer Madness لمشاهدي Netflix".

ويقول "كيرتس ليلاش"، مدير مسلسلات الرسوم المتحركة الأصلية في Netflix: "لقد كانت Angry Birds ظاهرة حقيقية وعلامة فارقة في حياة الأطفال حول العالم، ونحن متحمّسون لإعادة هذه الطيور إلى عش Netflix حيث ستكون أكثر غضبًا وتحليقًا من أي وقت مضى".

