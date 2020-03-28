تعرف على وصفة شريهان للقضاء على فايروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت النجمة المصرية شريهان مقطع فيديو كوميدي من فوازير "ألف ليلة وليلة"، تكشف من خلاله عن الطريقة الفعالة للقضاء على فيروس كورونا. ونجحت من خلاله في وضع ابتسامة على وجوه متابعيها، حيث تظهر الفنانة القديرة الراحلة زوزو نبيل وهي تعطي وصفة للفنان جمال إسماعيل تكلف 3 دراهم، أما مكوناتها السحرية فهي: 3 بذر نجف و3 حزنوبل وحتة حنتيت وقرن خرتيت وعين عفريت وكسفريت وقرفة وقرنفل"، وعلقت شريهان على الفيديو قائلة: "رائع".



وكانت النجمة الاستعراضية علقت مع بداية أزمة كورونا، بنصح متابعيها عبر حسابها على تويتر بأن عليهم عدم الاستخفاف بالفيروس قائلة: "نداء إلى نفسي وأسرتي الصغيرة ثم أسرتي الكبيرة، أصدقائي وأحبائي وشعبي "دولتي وطني بلادي، لا تستهينوا ولا تستخفوا بهذا الوباء العالمي كورونا، فالأصعب لم يأتِ بعد. أُصَلِّي وأدعو وأتمنّى أن نكون قد بدأنا من حيث انتهت الصين، لا من حيث بدأت إيطاليا.!!! (ربِ اجعل هذا بلداً آمناً). جمهورية مصر العربية، الشعب المصري.. اللهم السلامة لوطني شعبي وكل شعوب العالم أجمع يا رب العالمين".



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