شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة حسن الشافعى فى حلاقة الشعر.. وأمير طعيمة:" لازم إثباتات بصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حاول الموزع الموسيقى حسن الشافعى الحلاقة لنفسه في المنزل، بسبب العزل المنزلى تخوفا من انتشار فيروس كورونا والجلوس فى البيت و عدم الخروج منه إلا فى الضرورة القصوى، ولكن حلاقة حسن لم تنجح، حيث غرد الشافعى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" حاولت أحلق لنفسي ، ما شاء الله قصة رونالدو من ناحية و اللمبي من الناحية التانية".

ليدخل الشاعر الغنائى أمير طعيمة يرد عليه قائلا:" الكلام ده محتاج إثباتات و لازم اشوف الصورة"، ليرد عليه حسن الشافعى في تغريده أخرى، قائلا:" بلاش يا ميرو ده أنا بصلح فيها من امبارح".



حسن الشافعى و أمير طعيمة

وآخر أعمال الموزع الموسيقى حسن الشافعى، أغنيه "مامى كوسا"، مع الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهى من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.

يذكر أن حسن الشافعى شارك مؤخرا فى أحد الإعلانات مع مجموعة من النجوم والنجمات، كما أنه عضو لجنة التحكيم فى برنامج المواهب الغنائيّة أراب أيدول منذ انطلاقه.

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وكان الشاعر الغنائى أمير طعيمة، قال إن انتشار فيروس كورونا القاتل ليس كارثة، ولكن الاستهتار واللامبالاة بطرق الوقاية والتدابير اللازمة يممكن أن يؤدى إلى كارثة، مشيرا أن الشعوب الأكثر وعيا هى الناجية.

وكتب طعيمة، عبر حسابه بموقع تويتر:"الموضوع باختصار: الفيروس مش كارثة، بس الاستهتار بيه واللامبالاة ممكن يؤدى لكارثة.. الشعوب الأكثر وعيًا هى اللى هتعدى منه ببساطة وبأقل الخسائر".

كما شارك أمير طعيمة في تحدى الخير، و تحدى النجمة إنغام واستجابت أنغام لتحدى الخير الذى وجهه لها المؤلف أمير طعيمة، وقررت التكفل بـ80 أسرة خلال الفترة القادمة، ممن يعانون من تفشي فيروس كورونا والسيول التي اجتاحت البلاد.