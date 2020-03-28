شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد امبابة" فى موقع التصوير بالرغم من حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع مسلسل "ولاد امبابة" تصوير أحداثه فى أحد الديكورات المخصصة للعمل، والمقرر عرضة فى الماراثون الرمضانى المقبل، على الرغم من توقف أغلب الأعمال الدرامية فى إطار خطة مواجهة فيروس كورونا الخطير التى تعرضت له البلاد مؤخرا وفرض حظر التجوال .ويتم التصوير وفق ارشادات وتعليمات وزارة الصحة

ويشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر وسمير غانم ولطفى لبيب وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية .

ومن ناحية أخرى انضم الفنان لطفى لبيب أحد أبطال العمل مؤخرا إلى فريق عمل مسلسل "تيمون وبومبا"، ويلعب من خلاله دورا كوميديا، والذى يخوض به كل من الفنان أحمد فهمى وأكرم حسنى السباق الرمضانى المقبل، والذى بدأ أبطاله تصوير عدد من مشاهده خلال الأيام الماضية، والذى يكتبه أيمن وتار، ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج سينرجى .

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مسلسل "تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التى تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى، إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف، جار الاستقرار على أسمائهم، حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.