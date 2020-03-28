آر كيلي يطالب بالخروج من السجن خوفا من الإصابة بكورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

طالب المطرب والنجم الأمريكى آر. كيلى بخروجه من السجن وذلك بسبب خوفه علي نفسه من الإصابة بفيروس كورونا، وتقدم ستيفن جرينبرج محامي المغني بالطلب، مؤكدا علي أنه أي رعاية صحية ستقدم داخل السجن لن تكون حماية كافية لموكله من الإصابة بالفيروس.

وأشار آر. كيلى إلى أن اجراءات التباعد الاجتماعي في السجن غير مفعلة ولا توجد وسائل حماية من الفيروس.

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وكانت وثائق قضائية أظهرت أن المغنى الأمريكى آر. كيلى يواجه أتهاما جديدا بالاعتداء الجنسى فى مدينة شيكاغو فيما يخضع للمحاكمة فى ثلاث ولايات بتهم الاعتداء الجنسى واستغلال الأطفال فى المواد الإباحية والخطف وعرقلة العدالة.

وتشير لائحة الاتهام بمحكمة شيكاغو الجزئية إلى أن من وصفتها باسم ماينور، تتهم كيلى البالغ من العمر 53 عاما، بممارسة أفعال جنسية معها فى أواخر التسعينات حينما كانت تبلغ من العمر 14 أو 15 عاما.

والجدير بالذكر أن آر كيلي، اسمه الكامل روبرت سيلفستر كيلي هو مغن سول وهيب هوب أمريكي ولاعب كرة سلة سابق، ولد سنة 1967 في مدينة شيكاغو الأمريكية. بدأ مسيرته الفنية الفردية بنجاح سنة 1992 بعد انفصاله عن مجموعة “بابليك اناونسمنت” عبر إخراجه الألبوم “12 Play” بعدها أصبح من أشهر وأهم مطربي العالم في مجال الهيب هوب.