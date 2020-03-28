حنان مطاوع زوجة إرهابى في «القاهرة كابول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية حنان مطاوع تصوير أحداث دورها ضمن مسلسل القاهرة كابول، حيث تجسد دور ربة منزل خلال أحداث مسلسل “القاهرة كابول”.

ويشارك في بطولة العمل النجوم الثلاث طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، وتدعى “منال حسين” زوجة طارق لطفى الذى يجسد دور إرهابى خلال الاحداث.

ومن المقرر أن يستأنف أبطال المسلسل التصوير بعد أسبوعين في استوديو القاهرة وهو الديكور الرئيسى للعمل.

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مسلسل “القاهرة كابول”، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى، والعمل يدور في إطار اجتماعى تشويقى ويعتمد على 3 شخصيات رئيسية وهم اعلامى وضابط أمن وطنى وإرهابى .

ويشهد العمل عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل “هى ودافنشى” مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل “بين عالمين” عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

وعلى جانب أخر، انتهت حنان مطاوع مؤخراً من تصوير مشاهدها في مسلسل “بيت القبائل”، والمسلسل من بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش.

ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل “بنت القبايل” من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.