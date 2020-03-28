ياسمين عبد العزيز تتجاهل ضجة شقيقها وأحمد العوضي يساندها بحب

متابعة بتجــــــــرد: بادر نجوم كثيرون إلى إعلان خوضهم منافسات الموسم الدرامي الرمضاني القادم على الرغم من توقف التصوير في الوقت الحالي، وذلك من خلال طرح الاعلانات الترويجية الخاصة بمسلسلاتهم على حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان أول الذين أعلنوا ذلك الفنان محمد رمضان، الذي أعلن أنه سيخوض المنافسات ونشر البرومو الرسمي لمسلسله “البرنس”.

كذلك فعلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ونشرت برومو مسلسلها الجديد “ونحب تاني ليه”، عبر حسابها على “إنستغرام ” والمقرر عرضه في رمضان المقبل، لتعلن بذلك خوضها منافسات رمضان بشكل رسمي.

ونال “البرومو” الرسمي للمسلسل إعجاب المتابعين الذين أعلنوا تشوقهم لمشاهدة المسلسل في رمضان، وعلق بعض المتابعين على الفيديو مطالبين منها أن يكون العمل كوميدياً لأنها برعت في هذا اللون، فيما علق الفنان أحمد العوضي على الفيديو بقوله: “مبروك يا قلبي”.

وحرص العوضي أيضاً على دعمها من خلال نشر صورة للعمل عبر خاصية الستوريز على صفحته على انستغرام واكتفى بوضع اسم العمل مع قلوب. ويأتي هذا التصرف الرومنسي بعد قيام ياسمين بالمثل وعلقت عندهم “مبروك يا حبيبي” لتهئتها على عملها الجديد “شديد الخطورة”.

يذكر أن مسلسل “نحب تاني ليه” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.