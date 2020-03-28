دنيا بطمة تحتفل بعيد زوجها وسط أزمة حساب “حمزة مون بيبي”

عايدت الفنانة دنيا بطمة زوجها المنتج محمد الترك بمناسبة عيد ميلاده، حيث قامت بنشر صورة تجمعهما وعلّقت عليها بالقول: “ليس فقط قول وإنما بالفعل سند وظهر كل عام وانت بالف خير قلب والله لا يحرمنا منك عيد ميلاد سعيد عساك دوم سعيد”.

وتعيش دنيا بطمة، التي تزوجت في عام 2013 من محمد الترك ورُزقا بـ غزل، حالة من القلق بعد ورود اسمها في قضية الحساب الفاضح للمشاهير “حمزة مون بيبي”، حيث قررت المحكمة في مدينة مراكش المغربية تأجيل كافة المحاكمات بسبب فيروس كورونا.

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وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مراكش قد أمر في الفترة الماضية بإحالة ابتسام بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة على سجن الأوداية على خلفية تورطها في حساب “حمزة مون بيبي” الذي كان يبتز المشاهير والفنانين وذلك لاستكمال التحقيقات.

ولا زالت قضية حساب “حمزة مون بيبي” المتهم بابتزاز المشاهير تشهد تطورات يومية، خاصة بعدما سلمت دولة الامارات الى المغرب مصممة الازياء عائشة عياش المتهمة في القضية أيضاً للتحقيق معها.

عائشة اعترفت انها ودنيا وابتسام بطمة وآخرين من بين المديرين التنفيذين للحساب وقالت ان الاعلامي سيمو بن بشير -المقيم في اميركا- هو العقل المدبر لكل ما حدث بالحساب -على حد قولها-.