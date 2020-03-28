“لايف ستايلز ستوديوز” تواجه كورونا بالتفاؤل في أوبريت فني ضخم قريبًا

في ظل الوضع الصعب الذي يمر به العالم بعد اجتياح فيروس كورونا كل أرجاء الدول مخلفاً آلاف الوفيات ومئات الآلاف من الإصابات، ناشراً الهلع والقلق بين صفوف الناس الذين يتعاملون مع عدو مخفي.

هذه الازمة الصحية الخطيرة، دفعت الى إيقاف كافة النشاطات الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، بالاضافة الى اغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية بين الدول.

ولأن الناس يحتاجون الى فسحة أمل وفرح وتفاؤل عقب حظر التجول وتواجدهم في الحجر المنزلي للحد من انتشار الفيروس القاتل، على ما يبدو ان شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لصاحبها رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، تستعد لتتبنى فكرة أوبريت تنشر من خلالها بعض الفرح والتفاؤل في نفوس الأمة العربية تحت اعداد اشراف المخرج عادل سرحان.

وقد بدأت شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز وضع اللمسات على انجاز هذا العمل الضخم والذي سيكون بمثابة لفتة رائعة من الشركة في ظل هذا الوضع المتأزم في العالم. فمن هي الأسماء التي ستشارك في هذا الاوبريت؟ خاصة ان الشركة تضم تحت جناحيها أسماء فنية مميزة وضخمة ومحبوبة من جمهور العالم العربي.

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من جهة أخرى، قدمت “لايف ستايلز ستوديوز” والنجمة التونسية أماني السويسي منذ أيام قليلة أغنية خاصة بعيد الأمهات بعنوان “صوت الأم” كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان وفواصل موسيقية سامر ابو طالب، توزيع موسيقى محمد هارون. والكليب حمل توقيع المخرج محمد ميساوي.

وكانت شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، قد جمدت كافة نشاطاتها الفنية التي كانت تتحضر لتصويرها على طريقة الفيديو كليب الى مطلع الشهر المقبل بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الدول وذلك حرصاً منها على سلامة الجميع.

وكانت “لايف ستايلز ستوديوز” قد انتهت من تصوير أغنيتين، الأولى للنجم اللبناني وائل جسار، والثانية للنجمة الفلسطينية روان عليان مع المخرج فادي حداد في لبنان، إلا ان الشركة أجلت اصدارهما واتخذت القرار بكشف النقاب عن العملين في عيد الفطر.

ومن بين الأعمال التي تم تأجيل العمل بها حالياً محمد فؤاد، كاميليا ورد، مروى عيسى، الوليد الحلاني، هند سداسي، أماني السويسي، شيماء المغربي، شمس، فيفيان مراد، أحمد شيبة وغيرهم.

نذكر ان “لايف ستايلز ستوديوز” كانت قد اطلقت مع بداية عام 2020 عملين مصورين، الاول للنجمة كنزة مرسلي “كانت باينة” (اخراج عادل سرحان)، والثاني للنجمة مروة ناجي “لما لقيتك” (اخراج فادي حداد). وقد حققا العملين نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً في لبنان والعالم العربي.