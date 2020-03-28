شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بوشهري يغادر الحجر الصحى: مقدرتش أسلم على أمى ولا أبوسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الفنان الكويتي عبدالله بوشهري الحجر الصحي بعد أكثر من شهر من تواجده فيه عقب عودته من السفر للتـأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث نشر صورة له مع شقيقه، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا عليها قائلا :" الحمد الله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي، شكراً أمير البلاد ووزارة الداخلية، وزارة الصحة، والهلال الأحمرالكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل شيء تقدمونه لأجل الكويت، شكراً حق كل الذي سأل عني وتمنى لي السلامة أحبكم وايد وايد".



عبد الله بو شهري

كما وجه بو شهري رسالة إلى متابعيه للإلتزام بمنازلهم لعدم انتشار الفيروس، قائلا:" قعدت شهر و3 أيام فى الحجر الصحي والدكاترة قالولي جسمك خالي من الفيروس ورغم كدة مقدرتش اسلم علي أمي ولا أبوسها وانت بكل برود خارج من البيت عشان تشرب قهوة هي القهوة أهم من أهلك شوفوا الدول العظمي لما استهانوا بالمرض .. يا جماعة اقعدوا فى البيت".





وكان دخل الفنان الكويتي عبد الله بوشهري الحجر الصحي في الكويت بعد عودته من إيران، يوم الأربعاء 26 فبراير وذلك لتفشى فيروس كورونا بها، وللتأكد من عدم انتقال الفيروس له، واعتاد بوشهري مشاركة متابعيه يوميا بصور وفيديوهات من يومياته داخل الحجر الصحي، ولكن نشر عبد الله بوشهرى صورة عبر حسابه على تطبيق سناب شات بعدم استطاعته التصوير من الحجر بسبب أوامر تلقاها، وكتب قائلا:" اعتذر عن التصوير أوامر".

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