شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا نفسها فى طفل ..اعرف الحكاية وأسباب تأخير حلم الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة بريانكا شوبرا إلي جلسة تصوير لصالح مجلةTatler وتحدثت شوبرا للمجلة عن حلم الإنجاب من زوجها نيك جوناس الذي تكبره بعشر سنوات.

وقالت بريانكا أنها تحلم بالإنجاب وتكوين أسرة في أقرب وقت ولكن حياتها وزوجها مليئة بالعمل الكثير وهو ما يعطل حلمها مشيرة إلي أنهما لا يلتقيان كثيرا فكل منهما مشغول ولديه جدول عمل وسفريات ولكنها تنتظر الوقت المناسب وعندما يحين ذلك الوقت ستكون فرصة لإنجاب طفل يتوج علاقتهما.

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وكانت النجمة الهندية بريانكا شوبرا دعت جمهورها ومتابعيها إلى الابتعاد عن المصافحة بالأيدى لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا، مطالبة بالرجوع إلى المصافحة الهندية التقليدية، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "تويتر" فيديو لمجموعة صور لها تقوم بالمصافحة الهندية، معلقة عليها "الأمر كله يتعلق بـ(ناماستى) طريقة قديمة لكنها الأفضل لتحية الناس فى ظل ما يمر به العالم، يرجى من الجميع البقاء فى أمان".

ألقى انتشارالفيروس بظلاله علي عالم السينما والترفيه وتوقف العديد من الإفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا وغلق أبواب السينمات، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين اولهم توم هانكس الذي تعافي منه .